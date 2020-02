Vier mannen in de cel voor betrokkenheid bij heroïnelab in Lanaken

Lanaken - Vier mannen zijn dinsdagavond door de onderzoeksrechter in Tongeren aangehouden en opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij de productie van heroïne. In Lanaken werd dinsdag voor het eerst in de provincie een heroïnelab aangetroffen. De speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg konden beslag leggen op 35 kilo onversneden heroïne, goed voor een straatwaarde van om en bij de 1,4 miljoen euro.

Het parket van Limburg bevestigde woensdag de aanhouding van de vier mannen van Iraanse afkomst, onder wie twee met de Belgische nationaliteit. Persmagistraat Pieter Strauven bevestigde ook het aantreffen van de stof azijnzuuranhydride. De verdachten gebruikten het als hulpstof voor de omzetting van morfine naar heroïne. Het inademen van de stof kan tot de dood leiden.

Synthetische drugs

De speurders vielen dinsdag op verschillende plaatsen binnen. Er vonden vier huiszoekingen plaats in Lanaken en eentje in het Nederlands-Limburgse Maastricht.

In Lanaken ging het onder meer om een appartement op de Maaseikersteenweg in Smeermaas en om een hoeve aan de Staatsbaan en een pand op de Keelhofstraat in Neerharen. In een van de gebouwen in Neerharen stootte de federale gerechtelijke politie wonderwel op een heroïnelab, terwijl het doorgaans laboratoria zijn voor de productie van synthetische drugs. Er werden materialen gevonden die gebruikt werden voor de productie van heroïne, zoals onder meer hydraulische persen.

Naast de 35 kilo heroïne namen de speurders meerdere voertuigen in beslag. De politiemensen konden vier verdachten van Iraanse afkomst in de boeien slaan. Twee van hen hadden de Nederlandse nationaliteit, eentje de Belgische en de vierde verdachte een onbekende nationaliteit. Een van de vier bleek een chemicus te zijn, die in een van de doorzochte panden in Lanaken verbleef.