Minister Ducarme (MR): “Uitzondering op verbod pesticiden moet verdwijnen”

Volgend jaar zou er geen uitzondering op het verbod op neonicotinoïden meer moeten zijn. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme laten verstaan. Neonicotinoïden zijn pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. “Vanuit mijn oogpunt zal dit het laatste jaar van de uitzondering zijn”, zo tweette Ducarme.

Sinds 2018 is het gebruik van drie neonicotinoïden in de Europese Unie verboden. De pesticiden, die het zenuwstelsel van insecten aantasten, mogen enkel nog gebruikt worden in serres.

Bladluizen

België is een van de lidstaten die een tijdelijke uitzondering heeft aangevraagd voor bepaalde producenten. De bietentelers gebruiken het product van februari tot juni om hun gewassen te beschermen tegen bladluizen. Ze beschikken naar eigen zeggen niet over betere alternatieven.

Enkele milieuorganisaties trokken naar de Raad van State om de toelating van de pesticiden bij hoogdringendheid te laten annuleren, maar ze vingen bot, zo berichtte de krant l’Echo woensdag. De behandeling ten gronde kan nog maanden duren.

Eind vorige legislatuur lag in de Kamercommissie Volksgezondheid al een wetsvoorstel voor een totaalverbod op tafel, maar dat heeft wegens tijdsgebrek de eindstreep niet gehaald. De fractie Groen-Ecolo heeft het voorstel nu opnieuw ingediend, met een phasing out vanaf januari volgend jaar.