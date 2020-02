Philippe Clement voor cruciaal uitduel tegen Manchester United: “Meer dan een mirakel nodig, nog altijd zorgen over Diatta”

Philippe Clement heeft wel wat kopzorgen. Balanta, Vormer, Dennis zijn zeker out. Over Diatta bestaat nog altijd twijfel. Maar hij sliep er niet slechter door.

“Ik slaap altijd goed”, aldus de trainer van Club Brugge. “Alleen na een wedstrijd niet want dan zit ik nog vol adrenaline. Maar het is zeker zo dat ik over Diatta wel heb nagedacht. Hij zal wel meetrainen vanavond maar ik weet niet hoeveel minuten hij morgen zal meespelen. Beginnen of invallen? Dat zeg ik niet. De medische staf zal daarover beslissen. Diatta is heel belangrijk voor ons. Hij heeft een specifieke rol in ons team.”

Straffer dan een mirakel

Clement schat de kansen van zijn eigen ploeg niet te hoog in. “Ik heb me vergist na de match van vorige week”, zei hij. “Toen zei ik dat een mirakel zal nodig zijn. Ik moet nu een woord vinden dat nog straffer is dan mirakel. Want in deze omstandigheden kwalificeren is meer dan een mirakel.”

Dat is een boodschap die je kan interpreteren als niet te veel vertrouwen in zijn spelers. “Dat is niet zo. Ik verwacht altijd dat mijn spelers hun maximum geven. Altijd. Op training, in de wedstrijd. Ik stuur ze het veld op met de boodschap dat ze niets te verliezen hebben. We hebben nu eindelijk eens twee wedstrijden dat we niet favoriet zijn. Het had anders kunnen zijn.”

“Spijtig dat we vorige week die terechte penalty niet kregen. Maar kom, wij moeten top zijn, zij middelmatig of nog minder zijn. We moeten eerlijk zijn. Zij hebben meer kwaliteit, een grote budget. Wij hebben een groot hart nodig. En nog meer. Lopen en organisatie is belangrijk, maar we moeten ook goed aan de bal zijn. Ik selecteer alleen spelers die er klaar voor zijn.”

Simon Deli en Philippe Clement. Foto: Photo News

Opnieuw witte merel?

Is het weer aan een jongere? Er zitten zeven jongeren uit de eigen opleiding in de 22-koppige kern. Nu zit de 18-jarige middenvelder Thomas Van den Keybus weer in de kern.

“Iedereen die in de kern zit, moet er rekening mee houden dat hij kan spelen. Maar het wordt sowieso een jonge ploeg met niet overdreven veel ervariong. Maar we gaan de uitdaging aan. De Ketelaere, De Cuyper,… deden het al. Laat iedereen maar genieten van het Theatre of Dreams. We moeten wel zeker 90 minuten geconcentreerd zijn. Als je zo’n topspelers een vinger geeft, dan nemen ze een volledige arm. Kijk naar de wedstrijd tegen PSG, een uur goed en dan minder. Het werd 0-5.”