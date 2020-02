De tijd dringt: als de sprinkhanenplaag nu niet gestopt wordt, dreigt ongeziene hongersnood

“Een plaag van Bijbelse proportie”, zo noemt de VN de sprinkhanenzwermen die al weken oostelijk Afrika teisteren en zich blijven verspreiden. Om grootschalige hongersnood en mogelijke migratiestromen te voorkomen, is dringend 100 miljoen euro nodig om de insecten te verdelgen. Want als er nu niet wordt ingegrepen, kan het aantal woestijnsprinkhanen tegen juni nog 500 keer toenemen.

De lijst landen die te maken krijgen met de sprinkhanenplaag wordt elke dag langer. In Zuidoost-Azië zijn de problemen groot, net als in de Golfregio. Maar Afrika is het zwaarst getroffen. Somalië, Soedan ...