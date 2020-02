Het onderzoek sleepte 12 jaar aan en kostte 100.000 euro, maar flamboyante zaakvoerder van betaalsysteem RES ontspringt nu de dans

Walther Smets liet zich in het verleden graag in met de beau monde. Foto: rr

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft de strafvordering tegen de zaakvoerder van het betaalsysteem RES vervallen verklaard. De verjaring is ingetreden op 27 mei 2019, klinkt het. Walther Smets wordt niet langer vervolgd voor misbruik met kredieten, dat teruggaat tot de periode 2005 tot 2010.

De flamboyante Smets was gedagvaard voor oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken van juli 2005 tot augustus 2010. Vanuit Leuven introduceerde hij in 1995 het ruilhandelsysteem RES met een complementaire munt voor handelaars. De leden van de coöperatieve vennootschap konden onderling diensten en goederen kopen en verkopen, zonder rekening te moeten houden met de koers van de euro.

De oprichter en zaakvoerder maakte volgens het openbaar ministerie misbruik van zijn alternatieve ruilhandelnetwerk door het ongebreideld toekennen van kredieten aan zichzelf en bevriende leden. De procureur had op de zitting van 21 januari zes maanden effectieve gevangenisstraf en vijf jaar beroepsverbod gevorderd. Het proces tegen Walther Smets kwam acht maanden te laat, blijkt nu. De zaak is verjaard.

Het hele onderzoek heeft twaalf jaar aangesleept en 100.000 euro gekost. De kosten van de strafvordering zijn voorlopig begroot op 107.061 euro. Die vallen ten laste van de Belgische Staat.