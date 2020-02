Eeuwenoude geheime kamer ontdekt in Brits parlement

In Groot-Brittannië heeft een historicus een 360 jaar oude kamer herontdekt in het paleis van Westminster. De verborgen kamer diende als doorgang tussen het Lagerhuis, het Britse parlement en de Westminster hall, het oudste deel van het paleis.

Toen geschiedkundige Hallam Smith door oude plattegronden van het paleis van Westminster bladerde, viel hem een onbekende ingang op. En wat bleek? In de houten bekleding van een gang in het Lagerhuis is een kleine deur verborgen, bericht BBC. Daarachter zit een klein kamertje verscholen dat als doorgang werd gebruikt tot de Westminster hall. De toegang is tegenwoordig afgesloten door een stenen muur.

De doorgang werd in 1660 gecreëerd voor de kroning van Charles II om gasten naar het banket in het aanpalende gebouw te laten gaan. Jarenlang gebruikten de Britse parlementsleden de doorgang tot hij werd afgesloten in 1851.

In 1950 werd de ruimte voor het eerst weer ontdekt tijdens herstellingswerken. Nadien werd de doorgang weer afgesloten en vergeten. Tijdens die restauratie werden een lamp en schakelaar aangesloten die na zeventig jaar nog steeds blijken te werken.

In de geheime kamer werd nog een verrassing gevonden. De bouwvakkers die de kamer hadden afgesloten, lieten een tekst achter op de muren. “Deze kamer werd afgesloten door Tom Porter die van donker bier houdt”, staat er.

Hallam Smith zei: “Ik was stomverbaasd, het toont aan dat het paleis van Westminster nog veel geheimen verbergt.” De verborgen doorgang werd al bezocht door Lindsay Hoyle, de voorzitter van het Lagerhuis.