Moeder voor overdosis medicijnen: “Ik heb schrik: wat als de pijnstillers van mijn zoontje (2) te snel zijn uitgewerkt?”

Torhout -

De 31-jarige moeder die is aangehouden nadat ze haar zoontje (2) nietsvermoedend een te grote dosis medicijnen gaf, was enkele dagen op voorhand al erg bezorgd. Ze was bang dat haar kindje ’s nachts pijn zou lijden, omdat de pijnstillers te snel uitgewerkt zouden raken. Dat blijkt uit enkele berichten die ze op internet plaatste. “Hoe kom ik de nachten door?”