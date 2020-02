Hoopgevend nieuws: overlevingskansen van kankerpatiënten nemen toe, vooral het succes bij longkanker springt in het oog

De overlevingskansen van kankerpatiënten stijgen. En dat niet alleen. Dankzij vroege diagnose en almaar betere behandelingstechnieken stijgen ze ook steeds sneller. Met dat hoopgevende nieuws opent de Stichting Kankerregister haar jaarlijkse rapport over kanker in België. Bijna alle types gingen erop vooruit, maar vooral het succes bij longkanker springt in het oog.