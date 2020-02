Nu bakt hij nog hamburgers, maar binnenkort is hij misschien dé nieuwe Belgische modeontwerper: Sander Bos maakt kans op 1 miljoen euro in talentenjacht van Heidi Klum

Nu bakt hij nog hamburgers bij de Quick, maar binnenkort is hij misschien dé nieuwe Belgische modeontwerper. De Limburger Sander Bos (25) is namelijk vanaf 27 maart te zien in het nieuwe tv-programma van topmodel Heidi Klum en maakt kans op de hoofdprijs van 1 miljoen dollar. “Opeens staat Naomi Campbell daar voor je neus.”