Steven Gerrard plaatst zich met Rangers als eerste voor achtste finales ondanks penaltymisser Hagi

Glasgow Rangers heeft zich woensdag als eerste geplaatst voor de achtste finales in de Europa League. De ploeg van Steven Gerrard klopte Braga met 0-1 in Portugal, nadat het de heenwedstrijd al 3-2 won.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de 61e minuut gemaakt door Ryan Kent, op assist van Ianis Hagi. Die Genk-huurling maakte zo goed dat hij eerder in de partij een strafschop niet in een doelpunt omzette. De andere wedstrijden van de zestiende finales worden donderdag afgewerkt. Club Brugge maakt de verplaatsing naar Manchester United (heen 1-1) en AA Gent ontvangt AS Roma (0-1).

De loting voor de achtste finales zal vrijdag om 13u00 plaatsvinden in het Zwitserse Nyon.

