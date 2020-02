Priester Pol Dehullu charmeert Pieter Aspe met thriller ‘Pontifex’ vol seks, bedrog en moord

Een priester die een thriller schrijft over de verdachte dood van een bisschop, die leidt naar de financiële krochten van de kerk. Toen ze daar bij uitgeverij Aspe de eerste hoofdstukken van binnenkregen, porden ze priester Pol Dehullu (53) om verder te schrijven. Nu ligt Pontifex in de winkel, het eerste boek van uitgeverij Aspe dat niet uit de pen van Pieter zelf vloeide. “Ik was zo trots toen Pieter me tijdens het schrijven een ziet er goed uit-sms’je stuurde.”