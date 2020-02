“Welk coronavirus?” Beelden tonen hoe gasten in hotel op Tenerife genieten van zon en gratis champagne Video: Instagram

Een toeriste die momenteel verblijft in het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife heeft opmerkelijke video’s gedeeld op sociale media. Ondanks dat bij vier Italiaanse toeristen in het hotel het coronavirus Covid-19 werd vastgesteld, lijkt dat vele gasten nauwelijks te deren. Op de beelden valt te zien hoe ze schijnbaar zorgeloos genieten van de zon en samen lunchen in het restaurant. “Er wordt zelfs gratis champagne aangeboden”, klinkt het bij een gefrustreerde moeder.

De beelden zijn afkomstig van Stephanie Hannay, die samen met haar dochtertje in het hotel verblijft. Ze kan nauwelijks begrijpen waarom de toeristen zo dicht bijeen durven te eten. “Waarom zou je in een ruimte vol mensen willen zitten die jou zouden kunnen besmetten?”, meldde ze op Instagram. En ook op het aanbod van gratis champagne klonk kritiek. “Als de gasten niet in hun kamer willen blijven, moet je ze dan maar dronken voeren en hopen op het beste?”

Het hotel gaat nu veertien dagen in lockdown. De gasten, onder wie 118 Belgen, hebben voorlopig wel de mogelijkheid om hun kamer te verlaten.

