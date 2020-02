Vlaamse vrouw (41) sterft na één slok van fles wijn waar dodelijke dosis drugs in zat: “De hulpdiensten hebben haar nog 40 minuten lang gereanimeerd, maar het mocht niet zijn”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

Het gerecht waarschuwt voor één bepaalde fles rode wijn na de dood van een 41-jarige vrouw uit Puurs. E.V. stierf nadat ze één slokje had gedronken van de fles waar een dodelijke dosis vloeibare drugs in zat. Onderzoek moet nu uitwijzen of ze het slachtoffer werd van drugssmokkel via wijnflessen. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat die smokkelmethode wordt gebruikt in ons land.