De beste spiervezels, af en toe een snoepje en lopen tot je erbij neervalt: Jonathan David, het goudklompje van AA Gent, ontleedt zichzelf

Vanavond staat Jonathan David tegenover Goliath. Want dat blijft AS Roma, een Europese grootmacht. Wil AA Gent zich kwalificeren, dan zal de 20-jarige Canadees na zijn hattrick tegen STVV opnieuw moeten schitteren. Zodra dat gebeurd is, moet hij nog wat later minstens 25 miljoen euro opbrengen. Dissectie van de man die de nieuwe Belgische recordtransfer moet worden. Door zichzelf.