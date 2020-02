David over zijn toekomst: “Bundesliga zou een goede stap zijn voor mij”

Jonathan David is hot op de transfermarkt, extreem hot. Naast Manchester United sturen nog heel wat andere topclubs een scout naar de Ghelamco Arena voor de match tegen AS Roma en tussendoor toonden Europese toppers als Manchester City, Lyon, Arsenal en anderen een eerste interesse in de aanvaller.

De Spaanse krant AS publiceerde maandag zelfs een stuk waarin het David vergeleek met Dortmunds supertalent Erling Haaland. “Echt? Eerlijk: ik zie dat soort artikels nooit passeren. Ik ga er nooit actief naar op zoek.” Wat niet wegneemt dat David heeft nagedacht over zijn toekomst. “De Bundesliga zou een goede volgende stap zijn voor mij. De Duitse speelstijl lijkt wat op die in België, er wordt gespeeld aan hoge intensiteit en het hogere niveau is een mooi opstapje. Een transfer naar een andere competitie kan natuurlijk ook, maar veel zal afhangen van de club, hun project en mijn rol daarin. We zullen zien wat er deze zomer gebeurt, mijn focus nu ligt op AS Roma.”