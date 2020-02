Club-directeur Vincent Mannaert erkent terugval en beperkte kwalificatiekansen tegen Manchester United, maar:“Dit is ons beste seizoen ooit”

Het is dan wel geen Champions League, maar voor Vincent Mannaert voelt het toch zo een beetje aan. Als hij op Old Trafford aan de zijlijn staat te kijken, dringt het imposante van de Theatre of Dreams net zo diep tot hem door als dat het geval was in het Bernabeu en het Parc des Princes. Het zou de realistische maar ambitieuze algemeen directeur van Club Brugge toch zwaar vallen indien Club vanavond wordt uitgeschakeld.