Clement pokert met Diatta

“Je moet de Engelsen niet te slim maken.” Met een kwinkslag weigerde Philippe Clement te bevestigen of Krépin Diatta vanavond aan de aftrap staat. United-coach Ole Gunnar Solskjaer had eerder op de dag stellig verklaard dat dit het geval zou zijn (zie hieronder). Maar Clement deed gisteren bij aankomst in Old Trafford uitschijnen dat de kwieke Senegalees hoogst twijfelachtig is. “We missen vier spelers”, zei Clement bij het begin van de internationale persconferentie. “Dennis, Vormer, Balanta en reken daar Diatta ook maar bij. Hij trainde gisteren (dinsdag, nvdr.) nog maar een eerste keer mee na zijn blessure. Na de laatste training overleg ik met de medische staf hoeveel minuten hij kan maken.”

Diatta miste de heenmatch tegen Man U en de competitiematch tegen Charleroi met een adductorenletsel. In januari miste hij ook enkele wedstrijden met een voetblessure. Zonder Emmanuel Dennis heeft Clement de diepgang en de flitsen van Diatta nodig om de verdediging van de Engelsen uit verband te spelen. “Diatta is heel belangrijk voor ons dit seizoen en heeft een heel specifieke rol in de ploeg. Maar hij komt net terug uit blessure. Niet ik, maar de medische staf zal beslissen hoeveel hij speelt. Daar ben ik heel strikt in.”

Van den Keybus witte merel?

Clement liet niet in zijn kaarten kijken wie de geblesseerden Dennis en Vormer en de geschorste Balanta zullen vervangen. Wel gaf hij aan opnieuw voor een jeugdig elftal te kiezen.

“Charles De Ketelaere (18) proefde voor het eerst tegen PSG van Europees voetbal, Maxim De Cuyper (19) debuteerde thuis tegen Manchester United”, zei Clement. “Niet alle spelers zijn nu al klaar om toppers te worden in de Europa League en de Champions League. Maar dit soort wedstrijden helpt hen sterker te worden als voetballer.”

De witte merel die vanavond in Old Trafford kan uitvliegen, is Thomas Van den Keybus. De 18-jarige Antwerpenaar scoorde op stage in Qatar in de oefenwedstrijd tegen Ajax. Nu zit de aanvallende middenvelder voor het eerst in een selectie van een Europese match.

“Iedereen die is meegereisd, komt in aanmerking om te spelen”, zei Clement. “Vorige keer zei ik dat een mirakel nodig was om ons te kwalificeren. Met de afwezigen die er nu bij zijn, hebben we nog iets méér nodig dan een mirakel. Aan jullie om er een woord voor te verzinnen. Wij moeten top zijn, zij moeten beneden hun niveau spelen. Maar met organisatie alleen gaan we er niet geraken. We willen United op dezelfde manier bekampen zoals we dat thuis hebben gedaan.”