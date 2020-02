Fans zouden Anderlecht Play-off 2 één keer vergeven

Hoewel Play-off 2 dichtbij is, blijft Anderlecht erg populair. Zo’n 500 supporters trotseerden gisteren de kou om Kompany en co. aan het werk te zien tijdens de open training. Daarna waren er lange wachtrijen voor de handtekeningensessie met de spelers.

“We hopen nog op Play-off 1, maar het wordt moeilijk”, zei Sophie uit Ath die met haar man Miguel en dochter Chloé naar het Lottopark kwam. “Ach, één mislukt seizoen kunnen we hen nog vergeven, maar volgend jaar moeten we wel meedoen voor de titel. Weer voor de zesde plaats strijden is dan echt geen optie.”

Hoopgevend was dat Chadli en Verschaeren op het trainingsveld verschenen. Al gingen ze beiden vroegtijdig naar binnen. Van Roofe, Gerkens, Sandler, Vanden Borre of Nasri was nog geen spoor. Zeker Nasri lijkt helemaal van het toneel verdwenen.(jug)