Personeel Blokker dreigt met staking

Het personeel van Blokker dreigt ermee het werk te leggen wanneer er niet snel meer duidelijkheid komt over de overname van de Belgische Blokker-winkels. Dat zegt de socialistische vakbond.

Vorige week raakte bekend dat de Nederlandse ondernemer Dirk Bron de 123 Belgische Blokker-winkels en de 670 personeelsleden overneemt. Hij wil ze omvormen tot prijsdiscounters onder het merk Mega World. Het personeel kreeg 1 jaar werkzekerheid beloofd.

Bij de vakbonden klinkt nu dat er zeer grote onduidelijkheid blijft bestaan, zowel over de overname als de beloofde werkzekerheid, onder meer omdat er zeer weinig op papier staat. Ze zijn ook erg geschrokken van de berichten dat Bron in Nederland betrokken is bij een gerechtelijk onderzoek naar fraude en oplichting, nadat hij in dubieuze omstandigheden een grote partij nagemaakt merkondergoed met cash geld aankocht.

Komt bij dat Bron de voorbije dagen behoorlijk brutaal communiceerde. Zo zei de Nederlandse zakenman nogal smalend over het Belgische Blokker-personeel: “Als ik kijk wat hier allemaal zit aan marketing, assistenten en supply-managers… Ik weet niet eens wat dat is.” Bron zorgde de voorbije dagen ook in vastgoedmiddens voor verbaasde blikken. In een brief aan de verhuurders van de Blokker-winkels eiste hij 6 maanden lang geen huur te moeten betalen. Zo niet zegt hij zonder pardon de huur op.

