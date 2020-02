Formule 1 racet naar winst van 17 miljoen dollar

Vor het eerst sinds de overname door mediabedrijf Liberty Group in 2017 is de Formule 1 weer winstgevend. De Formula One Group sloot 2019 af met een winst van 17 miljoen dollar.

In 2017 en 2018 leed de Formule 1 nog een verlies van respectievelijk 37 miljoen en 68 miljoen dollar. Dankzij hogere uitzendrechten en sponsordeals steeg de omzet van 1,827 miljard naar 2,022 miljard dollar. Uit de resultaten die FOG publiceerde blijkt ook dat het aantal bezoekers dat een wedstrijd bijwoonde met twee procent is gestegen tot 4,2 miljoen mensen. Het aantal volgers op de sociale media steeg met 33 procent naar bijna 25 miljoen. Alles samen keken vorig jaar wereldwijd 1,9 miljard mensen op televisie naar een Formule 1-race. (krs)