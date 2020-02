Met z’n allen tegen Bernie

“De Democraten maken geen kans om het Witte Huis te veroveren met Bernie Sanders”, luidde de harde voorspelling van Pete Buttigieg. Elizabeth Warren zei botweg dat zij een betere president zou zijn. “Ik bewees wel al dat ik kan samenwerken.” Joe Biden wees Sanders op het feit dat een blanke racist geen negen mensen had kunnen doodschieten in Charleston (waar het debat dinsdag doorging, nvdr.) als hij had gestemd voor de invoering van een wachttijd voor de aankoop van een vuurwapen. “Uw wiskunde klopt niet”, fulmineerde Amy Klobuchar. Volgens haar zijn plannen van Sanders financieel onrealistisch. “Je programma houdt vooral beloften in die goed klinken op bumperstickers.”

Neen, de tegenstanders van Bernie Sanders hadden weinig positieve woorden over voor de huidige koploper voor de Democratische nominatie.

“Die zware kritiek is het lot van de kandidaat die aan de leiding staat”, zegt Amerikakenner Herman Matthijs (UGent en VUB). “De zes tegenkandidaten van Sanders zijn elkaars tegenstanders, maar moeten wel samen de topkandidaat van dit moment aanvallen. Want als ze hem niet wippen, dan zitten ze wel degelijk allemaal met een groot probleem.”

Amerikakenner Herman Matthijs “Michael Bloomberg maakte alleszins geen indruk tijdens de debatten”

Voor de professor is het bijna zeker dat Sanders lang zal meegaan in de voorverkiezingen. Maar South Carolina, met een zwarte bevolking, is ook voor hem een heel belangrijke waardemeter. “Als hij die staat binnenhaalt, bewijst de linkse kandidaat dat hij ook de zwarte kiezers kan overtuigen. Dat zou hem goed uitkomen, ook voor Super Tuesday met 14 voorverkiezingen op een dag.” Sanders bleef alleszins overeind in de storm die zijn tegenkandidaten zijn richting uitstuurden.

Bloomberg komt in het spel

Terwijl geen van de tegenkandidaten eruit sprong. Volgens Matthijs is Elisabeth Warren al uitgespeeld, net als Pete Buttigieg. Joe Biden moet zaterdag op plaats één of twee eindigen en dinsdag goed scoren, of anders is het ook voor hem over en uit.

“Wat de waarde van Michael Bloomberg is, die dinsdag voor het eerst aan de voorverkiezingen deelneemt? Dat is heel moeilijk in te schatten. Hij maakte alleszins geen indruk tijdens de debatten.”

Kansen tegen Trump

“Sanders mag misschien een goede beurt maken in de race naar de nominatie als presidentskandidaat, hij kan op dit moment zeker niet winnen van Trump, die kan bogen op de goed draaiende economie. Tenzij Bernie en cours de route minder radicaal wordt”, zegt de Amerikakenner. Experts noemen Bloomberg vaak de meest verkiesbare kandidaat, omdat hij Republikeinse kiezers kan laten overlopen. Al wil niemand Joe Biden afschrijven: hij is en blijft de voormalige vicepresident en was lang de grote favoriet om het tot de presidentskandidaat te schoppen. Biden ziet zichzelf ook winnen van Trump. “Ik zal hem kloppen alsof ik op een drumstel klop”, klonk het zelfverzekerd. Maar eerst uitkijken naar zaterdag en Super Tuesday. Dan wordt misschien al iets duidelijker wie op 3 november 2020 dé tegenstander van Trump wordt.