Belgische staat krijgt uitstel voor dwangsommen aan kinderen Syriëstrijders

De Belgische staat krijgt uitstel voor de enorme dwangsommen die ze zou moeten betalen aan tien kinderen van Belgische Syriëstrijders die vastzitten in een Koerdisch kamp. Een rechter beval in december dat de regering hen 5.000 euro moet betalen per dag dat ons land hen niet helpt om terug te keren. Ondertussen stond de teller al op meer dan 500.000 euro.

Volgens een nieuwe beschikking van de dwangsomrechter was het voor de Belgische staat tot nu onmogelijk om de kinderen de nodige documenten te bezorgen, onder meer omdat de Koerden dwars liggen.

Bovendien vindt de rechter dat de ouders zelf de situatie misbruiken om de Belgische overheid te dwingen ook hén te repatriëren. “Daardoor dwarsbomen zij de mogelijkheden van de Belgische staat om de beschikking uit te voeren.”

Onuitvoerbaar?

Daarom krijgt de Belgische Staat nu drie maanden uitstel om de kinderen alsnog te helpen. Die periode begint te lopen nadat de vier betrokken ouders een document ondertekenen, waarbij ze ermee instemmen dat hun kinderen zonder hen naar België wordt gerepatrieerd.

Wie hun dat document moet bezorgen, is onduidelijk. “Het maakt dat deze beschikking de facto onuitvoerbaar is”, vrezen hun advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir.

De zaak komt in april voor het hof van beroep. Die rechtbank kan in haar oordeel een nieuwe beslissing nemen over de dwangsommen, en zelfs nieuwe opleggen. (cel)