Vete tussen Open VLD en N-VA dreigt Vlaams brokken te maken

“Een regeringspartij en coalitiepartner onwaardig” is het oordeel van kandidaat-voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) over het filmpje dat N-VA over zijn partijgenoot Gwendolyn Rutten online had gezet. Hij heeft het over een georkestreerde aanval om Open VLD zo veel mogelijk schade toe te brengen. En zo zet N-VA de samenwerking binnen de Vlaamse regering op de helling, waarschuwt hij.

Open VLD stuurde als reactie zelf ook een filmpje de wereld in met het betere bochtenwerk van N-VA. Met voorzitter Bart De Wever die toch het minister-presidentschap doorgeeft aan Jan Jambon, of het beeld ‘Stop asielfraude’ uit de N-VA-campagne naast de van asielfraude verdachte N-VA’er Melikan Kucam. Om een punt te maken verdedigt partijwoordvoerder Thomas Vanwing (Open VLD) die zet. “Het is niet de eerste keer dat N-VA bedenkelijke technieken gebruikt om de publieke opinie te bespelen. Sowieso draait de partij haar hand nooit om voor een slag onder de gordel of een persoonlijke aanval tegen een politieke concullega wanneer de inhoudelijke argumenten op zijn. Nu krijgen ze een koekje van eigen deeg.”

Kortom, het was eenmalig. Maar ook hij stipt aan: “Het is bijzonder opmerkelijk dat de leidende partij van de Vlaamse regering haar coalitiepartner zo frontaal aanvalt.”

Niet doorgesproken

Van bij het kabinet-Jambon kwam onmiddellijk na de uitspraken van Tommelein al een reactie. Dat alles nog peis en vree is binnen de Vlaamse regering. Een teken dat ze er toch ook niet echt gerust op zijn. Het lossen van het filmpje tegen Rutten was alleszins niet doorgesproken met het kabinet. “Het is niet de eerste keer dat de sociale media-afdeling iets raars doet”, zegt een N-VA-parlementslid, zinspelend op de campagne tegen het Migratiepact die snel offline moest worden gehaald.

Al te scherpe communicatie op het federale front kan namelijk brokken maken in de Vlaamse regering. En dat wil N-VA absoluut vermijden. Komt daar nog eens bij dat de Zweedse partijen bij de start van Jambon I elkaar plechtig hebben beloofd dat ze niet voor een heruitgave van het “kibbelkabinet” gaan. De federale scudraketten maken dat wel heel moeilijk.

“Het filmpje heeft niets met het Vlaamse niveau te maken”, benadrukken ze in het partijhoofdkwartier, waar ze wel achter de communicatie blijven staan. “Wij willen het inhoudelijk debat aanzwengelen. Als Open VLD écht een beter economisch klimaat wil, dan is confederalisme de logica zelve. Dat hadden ze vroeger wel door. Het is de erfenis van Gwendolyn Rutten dat de partij daarin van gedacht is veranderd. Ze moeten zich nu niet in een slachtofferrol wentelen.”

Wachten op nieuwe voorzitter

De liberalen lopen al langer in het vizier van De Wever en de zijnen. De partijtop van Open VLD zag wel brood in een Vivaldi-coalitie, paars-groen plus CD&V. Al was het maar omdat de liberalen in paars-geel bijna zeker uit de boot zouden vallen. Zodra de liberalen ingingen op uitnodigingen met toenmalig informateur Paul Magnette (PS) om Vivaldi in de steigers te zetten, ontbond N-VA al haar duivels. Vooral voorzitter Rutten – “Die doet alles om premier te worden” – moest het ontgelden.

Tot Open VLD een nieuwe voorzitter heeft, zal de strijd met N-VA wellicht blijven woeden. Welke richting de liberalen daarna uitgaan zal veel bepalen. Voorlopig blijven de spanningen in Vlaanderen goed onder controle, geven verschillende bronnen aan, en wordt er inhoudelijk samengewerkt. “Maar als de liberalen ons federaal naar de oppositiebanken verwijzen, dan is de situatie natuurlijk helemaal anders”, waarschuwen ze bij N-VA.