Bij een brand in Straatsburg, in het noordoosten van Frankrijk, zijn in de nacht van woensdag op donderdag vijf doden en zeven gewonden gevallen. Dat meldt de brandweer.

De brandweer werd rond 01.00 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw, die was ontstaan in het trappenhuis, meldt de nieuwswebsite Dernières Nouvelles d’Alsace. Meer dan twintig mensen konden gered worden en werden ondergebracht in een naburige school.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.