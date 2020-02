Toch nog skipret in Ardennen: 8 pistes openen de deuren in Oostkantons

Zoals verwacht kunnen meerdere skipistes in de Oostkantons donderdag de deuren openen voor de nodige ski- en sneeuwpret. Zowel langlaufen als alpineskiën is mogelijk, en ook liefhebbers van sleeën en tochten met sneeuwscooters of sneeuwschoenen kunnen aan hun trekken komen. Dat meldt de toeristische dienst van de Oostkantons.