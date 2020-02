Nu al 33 doden na protesten in India

In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn al 33 mensen gestorven bij de meest gewelddadige protesten in decennia. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de ziekenhuisdiensten donderdag meedeelden.

Sinds begin deze week bekogelen verscheidene groeperingen elkaar met stenen en gaan mekaar te lijf met stokken. Moskeeën, winkels en auto’s worden in brand gestoken. Achtergrond voor het geweld zijn protesten tegen de burgerschapswet die door de hindoenationalistische premier Narendra Modi is doorgedrukt. Tienduizenden mensen betogen al weken tegen die wet, bij enkele protesten was er geweld en vielen doden.

In de nacht van woensdag op donderdag waren er opnieuw geïsoleerde gevallen van geweld, maar waren er geen grote opstoten meer. De autoriteiten hebben talrijke politieagenten, paramilitairen en leden van de oproerpolitie ontplooid in de hoofdstad.

Tweederangsburgers

De moslimminderheid in India vreest door de burgerschapswet te worden gedegradeerd tot tweederangsburgers. De moslims zijn de grootste religieuze minderheid van India en maken ongeveer 14 procent van de Indiase bevolking uit. De hindoes zijn goed voor zo’n 80 procent.

De controversiële wet maakt het voor vele illegaal ingereisde migranten uit drie buurlanden waar moslims in de meerderheid zijn, makkelijker om in te burgeren, voor zover zij geen moslims zijn.

Premier Modi riep woensdag nog op tot “vrede en broederschap” in zijn land. Zijn politieke tegenstanders wijzen echter op het opruiend discours van leden van zijn partij. Sommigen van hen noemden de manifestanten die tegen de burgerschapswet protesteren “jihadisten”, en riepen zelfs op om hen op te sluiten of dood te schieten.