Deelnemer buitenlandse ‘Blind getrouwd’ neemt op érg gore manier wraak voor bedrog van kersverse bruid

Het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ levert ook bij ons spraakmakende televisie op, maar wat in de Australische versie van het format gebeurt, tart toch alle verbeelding. Omdat zijn kersverse vrouw een andere deelnemer aan het programma kuste, heeft een man op een wel erg gore manier wraak genomen.

De man maakte zelf beelden van hoe hij het toilet poetste. Foto: Nine

David Cannon en zijn vrouw Hayley Vernon waren door de programmamakers gekoppeld, maar hun huwelijk liep toch niet van een leien dakje. Toen David vernam dat Hayley met iemand anders - een andere deelnemer aan het programma, nota bene - gekust had, sloegen de stoppen even door. “Ik had nog een sleutel van haar appartement”, vertelt hij, “en ik ben mijn spullen gaan ophalen. In de badkamer gebeurde het hele incident. Ze liet het toilet altijd vuil achter, niet echt lady like. Ik vond het echt vies hoe het toilet eruit zag. Dat was toen ook het geval en ik heb een tandenborstel genomen en er het toilet mee geschrobd.”

Vijf dagen

Vervolgens spoelde David Hayleys tandenborstel oppervlakkig af - om een of andere reden maakte de man zelfs beelden van zijn walgelijke daad - en plaatste hem op z’n originele plaats. Het duurde uiteindelijk vijf dagen voor de vrouw vernam waarmee ze al die tijd haar tanden aan het poetsen was. “Het zijn haar eigen bacteriën, het zou haar niet doodziek gemaakt hebben”, zei de man er nog over.

Eén en ander werd verteld tijdens een dramatische aflevering van het programma, waarin Hayley het voorval bekendmaakte aan de andere kandidaten. “Hij deed één van de grofste dingen in de geschiedenis van het programma, dit grenst aan misbruik”, zei de vrouw er nog over. David besloot met de melding dat hij zich schaamde voor het voorval.