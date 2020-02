“Zeg maar Harry”: Britse prins wil niet meer aangesproken worden als prins

Opvallend moment tijdens een toerisme-evenement in Schotland. De Britse prins Harry had de organisatoren gevraagd om hem niet meer prins te noemen. “Zeg maar gewoon Harry.” Over enkele weken legt Harry - samen met zijn vrouw Meghan Markle - zijn ‘royale plichten’ naast zich neer om een leven weg van de familie te gaan leiden.

De Britse prins was te gast in Edinburgh. Voor hij een toespraak gaf op een conventie over toerisme, werd zijn optreden aangekondigd. “Hij heeft het duidelijk gemaakt dat we ‘Harry’ mogen zeggen, klonk het door de speakers.” Harry nam het woord en waarschuwde dat toerisme mooie plekken op Aarde - ook in Schotland - kapot kan maken.