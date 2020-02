Meer dan 1.300 klachten na show van Shakira en Jennifer Lopez op Super Bowl: “Gesimuleerde orgieën, strippen… dit was randje pornografie”

Na de Super Bowl show van Jennifer Lopez en Shakira hebben meer dan 1.300 Amerikanen een klacht ingediend. “Dit was op het randje van porno, en onze kinderen keken mee.”

Foto: AFP

De SuperBowl gaat altijd over de tongen in de VS. Denk aan de lange reclames, sportieve prestaties, maar vooral: de show tijdens de rust. Het optreden - telkens een gigantische show - is dan ook hét platform voor de wereldsterren. Soms gaat er iets mis - de nipplegate van Janet Jackson - soms is de performance gewéldig - denk aan Beyoncé of Prince.

Ook dit jaar werd er duchtig over de show gesproken - het was de beurt aan Shakira en J.Lo - maar velen vonden het optreden er toch écht wel over. De FCC is een bureau dat tv-uitzendingen reguleert en daar werden liefst 1.312 klachten heengestuurd, meldt TMZ. “De halftimeshow was meer dan ongepast”, schreef iemand. “Shakira die op haar zij ligt te kronkelen als in een vrijpartij, Lopez hangnd aan een paal, vooroverbuigend en haar bilspleet tonend… Ze raakten allebei hun kruis aan, Shakira schuurde met haar kont tegen een man in een tinnen pak. Dit was er zo over, mijn kinderen waren aan het kijken.”

Nog een klacht ging als volgt: “Er waren gesimuleerde orgieën, strippers… Het was op het randje van pornografie. Dit is een familie-evenement in prime time. Dit had nooit mogen gebeuren.” Iemand anders zag er ook porno in. “Ik heb geen abonnement op The Playboy Channel, maar wij willen alleen samen met de familie naar de Super Bowl kijken. We verwachtten wat voetbal, maar in de plaats werden we bijna aangerand.”

De volledige show werd op YouTube al 136 miljoen keer bekeken.