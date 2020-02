Eersteklassers gaan dit weekend getooid in regenboogkleuren voor diversiteitscampagne

Het Belgisch voetbal gaat komend weekend getooid in regenboogkleuren. De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF gaven donderdag het startschot voor de diversiteitscampagne ‘Football for All’, tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid. “Voetbal is er voor iedereen”, klinkt het.

Komend voetbalweekend staat volledig in het teken van verdraagzaamheid en inclusie. De KBVB, die maart doopte tot de maand tegen de homofobie, en de Pro League organiseerden in het kader van de sensibiliseringscampagne verschillende regenboogacties.

Zo zullen de aanvoerders van de teams uit 1A en 1B de wedstrijden van de 28e speeldag afwerken met een kapiteinsband in regenboogkleuren. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities en bij een groot aantal amateurteams zullen regenboogvlaggen zijn. De KBVB deed dat al, maar ook het logo van de Pro League en haar competities Jupiler Pro League en Proximus League zullen hun logo hullen in regenboogkleuren.

Om de diversiteitscampagne kracht bij te zetten, maakte de Pro League ook vier portretten van voetballiefhebbers. Voetballers Faris Haroun (Antwerp) en Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies en Red Flames), Thierry Witsel (voormalig amateurvoetballer en vader van Axel) en Matthias De Roover (amateurvoetballer bij FC Eksaarde en Mr. Gay Belgium) vertellen over hun liefde voor het voetbal, maar ook over de confrontatie met spreekkoren of gezangen en welke boodschap ze willen geven aan voetballiefhebbers, supporters en jonge spelers.

Ook de amateurclubs werken mee aan de campagne en kunnen bij de KBVB gekleurde regenboogvlaggen en -aanvoerdersbanden aanvragen. Vorig jaar werden er zo al een honderdtal uitgedeeld. De voetbalinstanties lanceren ook de hashtag #footballforall2020 om via sociale media meer aandacht te genereren.