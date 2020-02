Waarom Kevin De Bruyne de beste middenvelder ter wereld genoemd wordt

De beste middenvelder ter wereld, dat is Kevin De Bruyne. Althans, dat is de teneur nadat de Rode Duivel Real Madrid met een goal en een assist naar de slachtbank leidde in de Champions League. Wij doken in de cijfers en zagen dat het – hoe chauvinistisch ook – moeilijk is te betogen dat onze landgenoot niét de beste ter wereld is op zijn positie.