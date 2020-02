Hoe verdwijning van kinderen van ‘doomsday’-godin de mysterieuze dood van vier mensen blootlegt

De politie is in het beroemde Amerikaanse Yellowstone Park op zoek naar sporen van twee vermiste kinderen van een vrouw, Lori Vallow, die zich als “godin aan het voorbereiden was op het einde van de wereld”. En de verdwijning van de twee kinderen zou niet het enige zijn dat de vrouw op haar kerfstok heeft staan.

Tylee (17) en Joshua (7) verdwenen vorig jaar op mysterieuze wijze van de aardbodem. Eerst Tylee, daarna ook Joshua. Het is de familie van de twee die in november 2019 de verdwijningen signaleerden.

Hun moeder Lori wordt daarvoor verantwoordelijk geacht. De 46-jarige Lori Vallow is lid van ‘Preparing a People’ en bereidde zich ‘als godin’ voor ‘op het einde der tijden’.

De zoektocht naar de twee kinderen in Yellowstone komt er nadat er in de backup van de iPhone van Lori een foto van Tylee was gevonden. Op die foto, die dateert van 8 september, is Tylee nog te zien, in het nationale park. Het is de laatste keer dat Tylee in leven werd gezien.

Het meisje was toen op dagtrip met haar moeder, halfbroertje Joshua en nog een broer van Lori, die ook diep in de cultbeweging zou zitten.

Smeltende sneeuw

De onderzoekers hebben hun hoop gevestigd op de komende weken als de sneeuw smelt en er beter naar sporen kan worden gezocht om Tylee te vinden. Of ook Joshua gezocht moet worden in het nationale park, is onduidelijk. De 7-jarige Joshua leefde in ieder geval een week later nog, want op 17 september is hij te zien op beelden van een deurbelcamera bij zijn eigen huis in Idaho.

Lori zelf en haar recentste echtgenoot, Chad Daybell, werden intussen beiden opgespoord en konden op 20 februari in een resort op Hawaï opgepakt worden. Ze weigeren iets te verklaren over de kinderen. Lori zegt enkel ‘dat ze een toegewijde moeder is’. Daybell is een bekend auteur van ’einde der tijden’-boeken. Ook schreef hij meerdere malen over gruwelijke manieren waarop de aarde aan z’n eind zou komen.

“Engel staat klaar”

Een van de vorige echtgenoten van Lori, Charles Vallow, is alleszins wel aan zijn einde gekomen. Die ex, vader van Joshua, werd regelmatig bedreigd door de cultgroep en door Lori de keren dat hij zijn zoon in veiligheid wilde brengen. Lori zou hem meermaals hebben toegebeten dat er “een engel klaarstaat om hem te vermoorden”.

Charles Vallow vroeg in februari 2019 de scheiding aan. In die tijd was Lori er rotsvast van overtuigd dat Jezus juli 2020 weer op aarde terug zou keren en dat iedereen die haar in de weg stond moest worden opgeruimd. Ze vertelde de vader van Joshua ook dat ze ‘ongevoelig voor de dood’ was geworden en dat ze ‘van boven’ berichten doorkreeg. Het was haar missie uitverkorenen te vinden die met haar in het ’Nieuwe Jeruzalem’ wilden wonen.

In juli 2019 werd Charles toen hij zijn zoon Joshua in Arizona kwam ophalen ‘uit zelfverdediging’ doodgeschoten door de broer van Lori. Charles zou boos geworden zijn toen hij zijn zoon niet meekreeg en dat zou volgens de broer zo uit de hand zijn gelopen dat hij niets anders kon dan schieten. De politie onderzocht de zaak, maar er werd niemand vervolgd. De broer van Lori werd in december thuis dood teruggevonden. Het is nog niet duidelijk of er kwaad opzet in het spel is.

En intussen is ook de vorige echtgenote van Chad Daybell overleden. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een natuurlijke doodsoorzaak ging, maar intussen twijfelen de autoriteiten daaraan. De politie gaat nu na of ze vergiftigd werd.

“Vreemde hartaanval”

Nadat Charles Vallow werd doodgeschoten, verklaarde de zus van de man dat Charles niet de enige echtgenoot van Lori was die op mysterieuze wijze om het leven was gekomen. Ook een vorige echtgenoot, de vader van Tylee, stierf. Hij overleed na een vreemde hartaanval. “Ze is een zwarte weduwe”, verklaarde de zus over Lori.

‘Preparing a People’ heeft sinds de aanhouding van Lori en haar echtgenoot Chad op de website een verklaring gezet waarin staat dat ze geen cult zijn. Ze zouden ook geen organisatie zijn die zich op het einde der tijden voorbereidt. De club neemt afstand van de denkbeelden van Lori en haar laatste man Chad. ‘Preparing’ zou een multimedia-site zijn die mensen alleen lezingen aanbiedt.

2 maart gaat de rechtszaak tegen de vrouw verder.