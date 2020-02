De spilindex is overschreden: uitkeringen, pensioenen en wedden gaan met twee procent omhoog

De inflatie is in februari, na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, gedaald naar 1,10 procent. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd evenwel overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in maart met 2 procent verhoogd worden. De wedden in de openbare sector worden in april geïndexeerd met 2 procent. Dat meldt statistiekbureau Statbel donderdag.