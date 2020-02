AA Gent traint op strafschoppen, dit is de vermoedelijke opstelling tegen AS Roma

Jess Thorup houdt met elk wedstrijdscenario rekening en daarom liet de Deense coach van AA Gent zijn spelers tijdens de afsluitende training voor de return tegen AS Roma nog eens specifiek oefenen op strafschoppen.

“Je weet maar nooit. Met één doelpunt dwingen we al verlengingen af”, zei Thorup. “Enkel de kwalificatie telt voor ons. De manier waarop is minder van tel. Zolang we maar doorgaan. We willen voor de grote verrassing zorgen. We zijn een team dat altijd probeert te scoren en we zullen onze filosofie nu ook niet helemaal overboord gooien. Maar AS Roma is een topteam. Een halve kans kan fataal zijn.”

Kwalificatie kan Buffalo’s dik half miljoen opbrengen

Niet alleen sportief, ook financieel staat er wat op het spel voor AA Gent. Winst tegen AS Roma en kwalificatie voor de 1/8ste finales betekent dat de Buffalo’s 1,1 miljoen euro prijzengeld mogen bijschrijven op de rekening.

De helft daarvan gaat naar de clubkas, de andere helft naar de spelers. Eerder dit seizoen werd vastgelegd dat vijftig procent van het gegenereerde Europese prijzengeld naar de spelerskern zou gaan, waarna de spelers het bedrag onderling mogen verdelen. Op sportief vlak verscheen Laurent Depoitre woensdag op het trainingsveld. Verwacht wordt dat hij net als in de heenmatch tegen AS Roma donderdagavond ook gewoon weer in de basis staat.

Vermoedelijke opstelling AA Gent: Kaminski, Ngadeu, Plastun, Mohammadi, Castro-Montes, Owusu, Kums, Odjidja, Bezus, David, Depoitre

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Pau Lopez, Smalling, Mancini, Spinazzola, Santon, Cristante, Veretout, Kluivert, Mkhitaryan, Carles Perez, Dzeko