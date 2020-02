7.145 Belgen vieren - eindelijk nog eens - hun verjaardag op 29 februari

Het is maar om de vier jaar dat mensen die op 29 februari geboren werden, hun verjaardag kunnen vieren. Dat zijn er zo’n goeie 7.000. Op 1 januari 2019 telde de totale bevolking in België 7.145 personen die hun verjaardag vieren op 29 februari, zo heeft het nationale statistiekbureau Statbel becijferd.

In de provincie Antwerpen zijn het er 1.172, in Oost-Vlaanderen 958, in Henegouwen 908, in West-Vlaanderen 756, in Vlaams-Brabant 732, in Luik 721, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 693, in Limburg 460, in Namen 331, in Waals-Brabant 242 en in de provincie Luxemburg ten slotte 172.