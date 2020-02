Bölöni snakt naar winst met Antwerp na magere 2 op 12: “Ik heb geen miraculeuze oplossing voor handen”

Na enkele stevige duels waarin het slechts 2 op 12 pakte, krijgt Antwerp zaterdag KV Oostende voorgeschoteld. Een ideale gelegenheid om de efficiëntie op te krikken en dat felbegeerde ticket voor Play-off 1 veilig te stellen. “Het niveau van enkele individuen moet naar omhoog”, blikte Laszlo Bölöni donderdag vooruit.

Een povere 2 op 12. Het is voor RAFC even wennen. Bölöni relativeert de magere puntenoogst tegen toekomstige PO1-opponenten. “We verloren tegen Standard en Club Brugge, telkens met het kleinste verschil. Tegen Standard werden we genekt door een afstandsschot. En verder ben ik er nog steeds niet zeker van of we in Brugge wel verloren (verwijzend naar de discutabele treffer van Vanaken, red.).”

Niet getreurd. De Great Old kan komend weekend mathematisch zeker zijn van deelname aan Play-off 1. “Da’s ons hoofddoel komende zaterdag”, aldus Bölöni. “Hopelijk zijn we tegen Oostende wat efficiënter dan de voorbije weken.” De Antwerp-coach legde op zijn persbabbel de vinger op de wonde. Scoren is met amper twee gemaakte doelpunten in vier duels een probleem. “Ik heb geen miraculeuze oplossing voor handen. Op training leveren we nog steeds hetzelfde werk. Er is niet één bepaalde oefening die ervoor zorgt dat we terug gaan scoren.”

Ogen gericht op Mbokani

Niet toevallig wordt er nu naar Mobkani gekeken, die zijn Gouden Stier kwijtspeelde aan AA Gent-aanvaller David. “Dieu is het gewoon om met die druk om te gaan, maar in een ploeg zijn wel meer spelers in staat om te scoren. Kijk, Refaelov is wat minder dan gewoonlijk, Koji (Miyoshi, red.) is nog niet de oude. En ook van de anderen, zoals Didier (Lamkel Zé, red.), verwacht ik meer. “Het niveau van enkele individuen moet naar omhoog.”

Hetzelfde kunnen we zeggen van Kevin Mirallas, die zich maar moeilijk kan doorzetten. Vorige zaterdag bleef de flankaanvaller in ‘zijn’ Luik negentig minuten aan de bank gekluisterd. “Kevin is een topprof, die beseft dat hij tot dusver onvoldoende liet zien. Temeer omdat we allemaal weten wat hij kan. Of we de echte Mirallas bij Antwerp nog gaan terugzien? Wat ik daarover denk, doet er eigenkijk niet toe. Ik hoop dat Kevin de ploeg bij de hand neemt en naar een hoger niveau tilt. Dat is hij ook aan zijn status verplicht.”

“United is Lokeren niet”

Om af te ronden nog dit. Club Brugge, op 22 maart de tegenstander in de bekerfinale, kan zich vanavond in Manchester kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League. In dat geval speelt blauw-zwart op 19 maart nog een Europese return, drie dagen voor de clash op de Heizel. Daar kan de ploeg van Bölöni een fysiek voordeel uit puren. “Het is niet daarom dat ik hoop dat Club doorstoot. Wel in functie van het Belgische voetbal. Het wordt niet gemakkelijk, want United is Lokeren niet. Maar wie weet? In de Champions League hadden de grote clubs het deze week óók moeilijk.”