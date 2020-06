KAART. Deze zaken waren jouw favoriet in 2019, maar wie mag zich dit jaar tot Beste Frituur van Vlaanderen kronen?

Geen hardnekkiger eetgewoonte die bij Vlamingen dieper ingebakken zit dan de wekelijkse portie frieten. Het Nieuwsblad gaat daarom op zoek naar ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’. Tot 28 juni kan jij stemmen om jouw favoriet de prijzenpot te laten winnen.

De beste frituur is vaak onderwerp van pittige discussies. Frieten uit een bakje of puntzak, stoverijsaus of een klets mayonaise, een Bicky of vegetarische champignonburger: elke frituur is uniek, net als haar klanten. Maar welke frituur speelt het best in op die uiteenlopende voorkeuren? Om die vraag te beantwoorden, laten we onze lezers hun stem uitbrengen.

Overstijg het record

181.446 keer. Zoveel werd er in 2019 gestemd tijdens de zoektocht naar de Beste Frituur van Vlaanderen. Een absoluut record met opmerkelijke resultaten in alle gemeentes:

Nu krijgen alle fans een herkansing. Won je favoriet vorig jaar geen plaatsje aan de top, dan is het deze keer hét moment om de Beste Frituur van jouw gemeente tot winnaar van 2020 te kronen.

Prijzenpot

Stemmen kan per gemeente, waar telkens één etablissement zichzelf de winnaar zal mogen noemen. Per provincie wordt er één winnaar aangeduid, dat is de frituur die het hoogste aantal stemmen haalde in de hele provincie. Die vijf provinciewinnaars krijgen onze jury onder leiding van culinair journalist Chris Snick over de vloer. Die jury bepaalt uiteindelijk op basis van een frietje ter plaatse wie de titel van ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ verdient en een mooie prijs krijgt.

Die komt Het Nieuwsblad maar wat graag bij de winnende frituur persoonlijk afgeven. En dat zorgt elk jaar weer voor een stevig frietfeestje: