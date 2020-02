Patiënt (30) riskeert internering voor ongewenste aanrakingen in FPC Gent

Gent - Een 30-jarige man uit Gent moest zich voor de Gentse rechtbank verantwoorden seksueel overschrijdend gedrag tegenover twee medewerkers van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent. De procureur vraagt voor de verdere internering.

De dertiger was begin 2017 een patiënt in het FPC in Gent toen hij twee zware agressieve feiten pleegden ten aanzien van twee medewerkers. Beide dames werden zwaar aangevallen en werden op intieme plekken betast. De vrouwen waren ook aanwezig bij de rechtbank maar stelden zich geen burgerlijke partij. “Ik denk dat het belangrijk is dat je aan uzelf werkt”, zeiden ze richting de dader. Het duurde enkele jaren voor de zaak voor de rechtbank kon komen.

“Men kon geen psychiater vinden die een verslag wou maken”, aldus het Openbaar Ministerie. “Meneer bleef ondanks waarschuwingen verder en verder gaan. De feiten zijn te zien op camerabeelden, ik krijg er rillingen van. Toegesnelde medewerkers konden erger voorkomen. De mensen die er werken verdienen beter dan dit”, zei de procureur die vroeg om de internering verder te zetten. De man zelf verklaarde niks meer te weten van de feiten. “Ik toonde hem woensdag de beelden”, zegt zijn advocate An-Sofie Matthys. “Zijn antwoord blijft hetzelfde als toen: ‘ze was niet kwaad op mij, ik merkte er achteraf niks meer van.’” Op 12 maart kent de man zijn straf.