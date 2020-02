Carnavalsduik Blankenberge afgelast door het slechte weer

Blankenberge - De carnavalsduik in Blankenberge is voor het tweede jaar op rij afgelast door het slechte weer. Dat besliste de stad zelf. Traditioneel wordt carnaval in de badstad afgesloten met een duik in zee op zaterdag. Er worden rukwinden tot 90 kilometer per uur voorspeld.

Komend weekend wordt er opnieuw storm voorspeld. De geplande carnavalsduik op zaterdag in Blankenberge wordt afgelast. “Het is onverantwoord om bij zo’n weer nog mensen in het water te laten”, vertelt hoofdredder Tom Cocle. “Er worden golven van twee meter hoog verwacht en windstoten tot 90 kilometer per uur. Dat is te gevaarlijk voor de zwemmers en ook de infrastructuur zou het niet houden.” Een alternatieve datum wordt volgens de stad moeilijk. Ook vorig jaar werd de duik afgelast door het slechte weer. “Het is jammer maar we mogen niemand in gevaar brengen”, aldus Cocle.