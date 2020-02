Lokeren speelt ondanks dreigend faillissement toch tegen Beerschot: “Omdat het wel eens de laatste match zou kunnen zijn”

Lokeren zal ondanks de dreiging van een faillissement vrijdagavond toch spelen tegen Beerschot. De spelers van Lokeren kwamen donderdag om 12.30 uur bijeen op de club en besloten om te trainen en “vrijdag met volle overtuiging te zullen voetballen”. Maar nadien zal er niet meer getraind worden tot er of duidelijkheid is.

De spelers, technische staf, leveranciers, en zelfs de stewards van Lokeren worden al weken of maanden niet meer betaald. Voorzitter Louis de Vries blijft wanhopig op zoek naar financiële middelen om een faillissement te vermijden. Maar de klok tikt genadeloos verder. Woensdag weigerden de spelers nog om te trainen, donderdag deden ze dat wel.

“De spelers en de technische staf van Sporting Lokeren hebben vanmiddag aangegeven met volle overtuiging de wedstrijd morgenavond tegen Beerschot te spelen”, lieten de spelers en technische staf van Lokeren weten. "We willen dit doen voor de club, de supporters en de volledige jeugdwerking. Mogelijk ook, maar dat hoopt niemand, omdat het een laatste wedstrijd van Sporting Lokeren zou kunnen zijn.”

“Na deze wedstrijd wordt er verder door spelers en technische staf niet meer getraind of play-downs voorbereid, totdat er duidelijkheid is over de noodzakelijke financiële injectie in de club, waardoor spelers, technische staf en personeel kunnen betaald worden. Bovendien willen de spelers en de technische staf alle kansen geven aan de huidige, lopende gesprekken met de investeerders waarvan ze op de hoogte zijn, en die gesprekken niet in het gedrang brengen door het niet spelen van de wedstrijd tegen Beerschot.”