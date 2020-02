Colruyt wil samen met Fluxys waterstof produceren

Supermarktgroep Colruyt en gasnetbeheerder Fluxys willen samen tot 35 miljoen euro investeren in een grote waterstoffabriek in Zeebrugge, zo bericht de krant De Tijd donderdag en de plannen worden bevestigd door beide groepen. Tegen 2023 willen ze in Zeebrugge waterstof maken, een groen alternatief voor aardgas.

Volgens initiatiefnemers Eoly en Parkwind (deel van de Colruyt Group) en Fluxys is de haalbaarheidsstudie voor het project ‘Hyoffwind’ positief. Het consortium gaat nu een aanbesteding uitschrijven, na de zomer volgt dan “een finale investeringsbeslissing”. Als alles volgens plan verloopt, kan midden volgend jaar met de bouw gestart worden en zou de installatie in 2023 in gebruik kunnen worden genomen.

Waterstof wordt geproduceerd via elektrolyse, waarbij op basis van stroom (windkracht) water opgesplitst wordt in zuurstof en in waterstof. De geplande installatie in Zeebrugge is er één op industriële schaal, met een capaciteit van 25 MW.

De initiatiefnemers kozen voor Zeebrugge omdat er daar zowel gebruik kan gemaakt worden van de windmolenparken op zee, als van de opslagcapaciteit voor aardgas. Waterstof kan worden vervoerd en opgeslagen in de bestaande aardgasinfrastructuur. Volgens De Tijd was ook Antwerpen een kanshebber om de nieuwe fabriek te huisvesten, wegens de aanwezigheid van grote klanten uit de chemiesector.

De waterstof is bestemd voor onder meer de industrie of de transportsector. Voor bijvoorbeeld zwaar transport of openbaar vervoer op lange afstanden is elektrisch rijden momenteel moeilijk haalbaar, schrijft De Tijd. Waterstof kan dan een alternatief vormen. Het product kan ook in het aardgasnet gepompt worden, waardoor gezinnen hun huis op een CO2-vrije manier kunnen verwarmen. De waterstof kan in de zomer geproduceerd worden, als er groene stroom in overvloed is, om dan opgeslagen te worden voor verbruik in de winter.

“We reiken de hand naar iedereen die mee de bakens wil verzetten om het energielandschap te verduurzamen, “ zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys. “Met dit project kunnen we de kickstart geven voor lokale kennisopbouw over waterstof en de waterstofeconomie. We kunnen hier toepassingen uitbouwen zodat ons land binnen vijf tot tien jaar een rol van betekenis kan spelen.” De initiatiefnemers voeren gesprekken over mogelijke overheidssteun.

Net vandaag kondigden ook Shell en Gasunie aan dat ze in Groningen, in het noorden van Nederland, de grootste groene waterstoffabriek van Europa willen bouwen, goed voor een capaciteit van 3 tot 4 gigawatt. En eerder kwamen ook DEME en PMV al met plannen voor een waterstoffabriek in de haven van Oostende.