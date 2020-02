Parket wil kopstuk Sharia4Belgium voor assisenhof na executievideo

Het federaal parket wil de Antwerpse moslimterrorist Hicham Chaib (39) laten berechten voor een terroristische moord. Het openbaar ministerie vervolgt hem voor de executie van een krijgsgevangene die hij filmde in een IS-video. Dat melden Het Laatste Nieuws en De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Hicham Chaib werd al herhaaldelijk dood verklaard maar concrete bewijzen voor zijn overlijden zijn er nog niet.

Hicham Chaib groeide op in Borgerhout en was een van de kopstukken van de terroristische groep Sharia4Belgium. Binnen de organisatie was hij lijfwacht en rechterhand van leider Fouad Belkacem. Hij was ook een van de aanstokers van de rellen op de Turnhoutsebaan in 2012, tijdens de Reuzenstoet.

Door het hoofd geschoten

In 2013 vertrok Hicham Chaib samen met tientallen andere aanhangers van Sharia4Belgium naar Syrië, om er te vechten aan de zijde van IS. Chaib zou binnen IS een belangrijke positie hebben bekleed, als hoofd van de religieuze politie in Raqqa. Chaib dook ook regelmatig op in propagandafilms van IS, waarin hij moslims opriep om in het kalifaat te komen wonen. In 2016 figureerde Chaib, die zich ook Abu Hanifa liet noemen, in een opeisingsfilm waarin hij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek verheerlijkte. Op het einde van het filmpje is te zien hoe Chaib een gevangene door het hoofd schiet.

In februari 2017 werd Hicham Chaib al eens doodverklaard. Hij zou toen tijdens bombardementen op Raqqa om het leven zijn gekomen, maar die berichten werden al snel tegengesproken door zijn familie. Diezelfde familie plaatste in augustus 2018 een rouwbericht voor de man op Facebook maar zijn overlijden werd nooit officieel bevestigd.