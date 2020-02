Duitse parlementsleden dienen klacht tegen Angel Merkel in voor medeplichtigheid moord op Iraanse generaal Qassem Soleimani

Extreemlinkse leden van het Duitse parlement hebben donderdag een klacht tegen Angela Merkel en verscheidene ministers aangekondigd wegens medeplichtigheid aan de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die werd met een Amerikaanse drone gedood dankzij een basis in Duitsland.

“We kunnen niet langer aanvaarden dat de federale regering de oorlog met Amerikaanse drones mogelijk maakt en ondersteunt, die in strijd is met het internationale recht”, stellen de acht volksvertegenwoordigers van de partij Die Linke aan de kaak. De klacht viseert, behalve de bondskanselier, de minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer, en de minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer.

Op 3 januari bracht Washington de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde in Bagdad om het leven met een drone. Hij was ook de architect van de strategie waarmee Iran zijn invloed in de regio laat gelden.

“Het bevel voor deze droneaanval kon enkel vanaf een tussenstation op Duits grondgebied gegeven worden, met name de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein”, in het zuidwesten van Duitsland, aldus de parlementsleden in een mededeling. Volgens hen maakte de Duitse regering zich medeplichtig aan de liquidatie door het gebruik van de basis voor de droneaanval toe te staan.

“De federale regering moet schendingen van het internationale recht vanaf het Duitse grondgebied voorkomen”, menen de acht leden van de Bundestag.