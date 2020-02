Eigenaar wijnmerk wordt overstelpt met ongeruste telefoons nadat vrouw (41) sterft aan één slok wijn met dodelijke drugs

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands - De zaakvoerder van Black & Bianco wordt overstelpt met ongeruste telefoons van klanten. Het Nederlandse wijnmerk kwam deze week in het nieuws nadat een Vlaamse vrouw stierf door een gemanipuleerde fles rode wijn waar een hoge dosis MDMA bleek in te zitten. Bepaalde online shops verkopen de fles in kwestie ook niet meer. “Ik snap dat de mensen willen weten wat er aan de hand is. Maar de wijn kan absoluut nog gedronken worden”, verzekert Coen Scholder.

Op bepaalde online webshops zoals wijnvoordeel.be is de fles Merlot-Cabernet Sauvignon 2016 van het merk Black & Bianco niet langer te koop. De fles werd woensdag wel nog aangeboden, maar toen was nog maar net bekendgeraakt dat een vrouw (41) uit Puurs op 17 december vorig jaar overleed nadat ze één slokje van de bewuste fles wijn had gedronken.

LEES OOK. Vrouw (41) sterft na één slok wijn met dodelijke drugs in verstopt: "Niet eerste keer dat bendes op die manier smokkelen"

Onderzoek bracht aan het licht dat de fles in kwestie gemanipuleerd was en dat er een grote hoeveelheid vloeibare drugs aan werd toegevoegd. Coen Scholder, de zaakvoerder van Black & Bianco, zit bijzonder verveeld met het incident. “De telefoon blijft hier maar rinkelen. Veel van onze klanten stellen zich natuurlijk vragen. Ze willen weten wat er aan de hand is en of er mogelijk nog andere flessen niet goed zijn. Ik begrijp de bezorgdheid, maar onze wijn kan absoluut nog gedronken worden. Er is momenteel geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat er nog andere verkeerde wijnflessen van ons in omloop zijn.”

Black & Bianco werkte mee met het onderzoek naar het verdachte overlijden van de Vlaamse E.V. uit Puurs. Zo bezorgden ze aan de speurders onder meer foto’s van hun authentieke zwarte kurk, terwijl op de dodelijke fles een witkleurige kurk werd aangetroffen. Het is voorlopig nog steeds een raadsel waar de vrouw de fles vandaan haalde.

Finshop

Opmerkelijk: het slachtoffer werkte bij de Finshop, een winkel van de FOD Financiën die inbeslaggenomen spullen van de douane verkoopt. Drie jaar geleden werden in ons land al eens mannen met spoed in het ziekenhuis opgenomen omdat een fles wijn uit die Finshop vloeibare MDMA met methanol bleek. Maar sinds dat incident werd particuliere verkoop van wijnflessen door de Finshop afgeschaft, verzekert de FOD Financiën. Zowel de familie van E.V. als Francis Adyns - woordvoerder van de FOD Financiën - achten het onwaarschijnlijk dat de vrouw de gemanipuleerde fles op haar werk heeft gevonden en meegenomen naar huis. Het Antwerpse parket heeft daar volgens onze informatie ook geen aanwijzingen voor, maar alle pistes worden momenteel nog onderzocht.

“Verkeerde bedoelingen”

Zaakvoerder Coen Scholders van Black & Bianco hoopt dat er snel duidelijkheid komt in het onderzoek. “Voor zover ik weet, zijn er nog geen andere verkeerde flessen aangetroffen. Ik snap dat iedereen zich die vraag nu stelt, maar ik heb er vertrouwen in dat dit niet zal gebeuren. Volgens mij is er gewoon één fles wijn in de handen gekomen bij iemand met verkeerde bedoelingen. Toevallig is dat een fles van Black & Bianco, maar het had net zo goed een fles cola of limonade kunnen zijn.”