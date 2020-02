66 hooligans komen voor rechtbank na ‘freefights’ met rivaliserende supporters

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag 66 verdachten verwezen naar de correctionele rechtbank voor de betrokkenheid bij zogenaamde freefights, illegale bijeenkomsten om met rivaliserende supportersgroepen te vechten. Het gaat volgens het parket om leden van de harde kern van Royal Antwerp F.C.

Tijdens het onderzoek naar de aanval op enkele supportersbussen van Beerschot Wilrijk in Mortsel in 2017 verkreeg de politie informatie over freefights tussen voetbalsupporters. “Leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp F.C. organiseerden in het geheim illegale gewelddadige bijeenkomsten tegen rivaliserende supportersploegen”, zegt het parket.

Privémilities

Enkele maanden later, in de aanloop van de stadsderby tussen Antwerp en Beerschot in april 2018, pakten de speurders veertien verdachten van die freefights op. Mannen die gezien werden als de leiders van de harde kernen van de twee clubs werden in de boeien geslagen. Zo wilde de politie ook vermijden dat een grote confrontatie tussen de twee harde kernen zou plaatsvinden.

Foto: Parket Antwerpen

De verdachten werden eerst vervolgd voor bendevorming, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid en het vormen van privémilities. Voor dat laatste worden ze nu niet vervolgd. “Het gerechtelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de betrokkenen deel uit zouden maken van private milities”, zegt het parket. “De feiten zijn gekwalificeerd als opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, aanstoker van een vereniging, lid van een vereniging en verboden wapenbezit.”

Wederzijdse toestemming

Bij heel wat betrokkenen leefde na de arrestaties de vraag wat er strafbaar is aan met wederzijdse toestemming en duidelijke afspraken te vechten op een afgelegen locatie. “Die gevechten vinden plaats op afgelegen plekken, maar wel op de openbare weg. Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om een duidelijk signaal te geven dat deze illegale gevechten niet thuishoren in onze maatschappij”, reageert het parket.

In totaal moeten 66 mensen tussen 21 en 53 jaar oud zich voor de rechter verantwoorden, allemaal uit de entourage van de harde kern van Antwerp. “Er loopt nog een gelijkaardig dossier met hooligans van Beerschot”, zegt het parket. “Dat zal opnieuw voor de raadkamer worden vastgesteld na een eerdere vraag tot extra onderzoek.”