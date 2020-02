Audit Vlaanderen neemt belangrijke contracten VRT, afgesloten door Peter Claes, onder de loep

Het agentschap Audit Vlaanderen is een audit opgestart naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek wordt nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Dat meldt VRT NWS donderdagmiddag.

Begin februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een vooronderzoek startte naar de werking rond exclusiviteitscontracten bij de openbare omroep. Het vooronderzoek moest nagaan “of er al dan niet indicaties worden aangetroffen die zouden wijzen op mogelijke onregelmatigheden”.

LEES OOK. VRT-directeur gaf regisseur contract van 650.000 euro, vakbond is razend: “Het is nog erger dan we al dachten” (+)

Volgens VRT NWS is uit dat vooronderzoek gebleken dat er “enkele zaken verder moeten uitgeklaard worden via een audit”. Zo wordt onder meer bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken zijn fout gelopen. Het zou gaan over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer “Blokken” of de programma’s van Tom Waes) of het contract tussen de openbare omroep en een art-director.

Peter Claes, de voormalig directeur Media en Productie, was verantwoordelijk voor die contracten. Claes zelf verliet eerder deze maand de openbare omroep na een aanslepend conflict tussen hem en de rest van de directie.

De persdienst van de openbare omroep neemt akte van de beslissing van Audit Vlaanderen. “We zullen in alle openheid meewerken aan deze audit, net zoals we dit bij het vooronderzoek hebben gedaan”, luidt het donderdagmiddag.