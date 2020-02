Veertigtal tips na VRT-reeks over verdwijning Britta Cloetens

Wilrijk - Bij de federale politie zijn de voorbije weken tijdens de loop van de VRT-serie over de verdwijning van Britta Cloetens in totaal zowat 40 tips binnengekomen van kijkers. De 25-jarige Cloetens verdween in 2011, autoverkoper Tijl Teckmans bekende haar te hebben omgebracht en werd daar in 2015 voor veroordeeld, maar het lichaam is nog steeds niet terecht.

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011, nadat ze een bezoek had gebracht aan de Hondagarage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk, waar Tijl Teckmans als verkoper aan de slag was. Teckmans bekende later aan de politie dat hij Cloetens om het leven bracht, naar eigen zeggen omdat ze wat geflirt en gekust hadden en hij verder wilde gaan, maar zij hem toen gestopt had. Hij zou het lichaam met de wagen naar de Ardennen hebben gereden en daar ergens aan een verlaten weggetje hebben gedumpt, maar zou zich niet meer herinneren waar precies. Politie en gerecht hielden tal van zoekacties, soms ook met Teckmans erbij, maar tevergeefs.

De VRT maakte onlangs een driedelige docureeks over de zaak die de voorbije weken werd uitgezonden. Dat leidde volgens de federale politie al tot een veertigtal nieuwe tips. Het is niet bekend of die al iets concreet hebben opgeleverd. Politie en parket stellen wel dat elke tip nuttig kan zijn. Wie informatie heeft, kan de federale politie bellen op het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu