Man geeft dodelijke dosis drugs aan zijn vrouw en verkracht haar: “U dacht dat u zich alles kon permitteren met haar lichaam”

De correctionele rechtbank heeft Bart M. uit Mechelen veroordeeld tot vijf jaar effectieve opsluiting. De man gaf drugs aan zijn vrouw, waardoor ze overleed. Daarnaast vond de politie op de gsm van M. beelden terug van de vrouw die – helemaal buiten bewustzijn – werd verkracht. Omdat er gevaar was dat de man zou hervallen, werd de onmiddellijke aanhouding uitgesproken. De man werd op de zitting in de boeien geslagen.

In augustus 2017 werd het slachtoffer dood aangetroffen in haar bed. Volgens het Openbaar Ministerie was de toen 36-jarige vrouw gestorven door de inname van amfetamines en had ze een hersenbloeding gekregen ...