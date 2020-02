Parkwachter ontslagen omdat hij drugs dealde aan minderjarigen

De man was actief in de buurt van de Hallepoort (Archiefbeeld) Foto: Photo News

Brussel - Brussel Leefmilieu heeft een parkwachter aan de deur gezet. Tijdens zijn toezicht in de parken dealde hij zelf drugs. Momenteel wordt nog onderzocht of hij ook aan scholen drugs verkocht. Maar de resultaten van dat onderzoek heeft men niet afgewacht om hem te ontslaan.

De 40-jarige parkwachter gebruikte drugs tijdens zijn werkuren. Hij dealde ook in en rond de parken waar hij toezicht moest houden. Onder meer aan minderjarigen.

Het onderzoek loopt nog. Zo wil men weten of hij ook aan scholen in de buurt van de Hallepoort, waar hij werkte, drugs verkocht.

Brussel Leefmilieu, zijn werkgever, heeft dat onderzoek niet afgewacht en hem onmiddellijk aan de deur gezet.

De man was 12 jaar in dienst bij Brussel Leefmilieu. De man zelf ontkent alle feiten en zegt dat collega’s met wie hij in conflict lag met hem hebben willen afrekenen en daarom belastende verklaringen hebben afgelegd.