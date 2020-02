Politie bevrijdt baby’s en zwangere vrouwen uit “babyfabriek” in Nigeria

De Nigeriaanse politie heeft 24 baby’s en vier jonge vrouwen die in verwachting zijn bevrijd uit een illegale kraaminrichting in de oliestad Port-Harcourt in het zuiden van Nigeria, zo heeft een woordvoerder van de politie bekendgemaakt. Mogelijk werden de baby’s soms gebruikt voor rituelen van zwarte magie.

“Bij een infiltratieoperatie hebben onze manschappen dinsdag een organisatie ontdekt die zich met kinderhandel inlaat in Woji, in Port-Harcourt, waar 24 baby’s tussen 1 en 2 jaar oud en vier zwangere adolescenten werden gered”, preciseerde Nnamdi Omoni.

Hij voegde eraan toe dat de “kwetsbare en slecht gevoede” slachtoffers in het ziekenhuis werden opgenomen. Er is onderzoek aan de gang om de mensen op te sporen die de instelling leidden.

De afgelopen jaren ontdekte de Nigeriaanse politie verscheidene gelijkaardige “babyfabrieken”.

In Nigeria sluit de politie wel vaker “fabrieken” waarnaar jonge meisjes met de belofte van werk gelokt worden, die dan gedwongen worden kinderen te baren die “verkocht” worden. De jongens worden over het algemeen voor 500.000 naira (1.250 euro) verkocht, de meisjes voor 300.000 naira, zei de politie bij eerdere gevallen.

De jongens worden verkocht als goedkope werkkracht, meisjes als huishoudster of worden in de prostitutie gedwongen. In Nigeria zelf of in Europa.

Het olierijke Nigeria heeft een van de grootste economieën van Afrika, maar is een van de landen van de wereld met het grootste aantal mensen in extreme armoede. Mensenhandel komt er volgens Unesco op de derde plaats van de meest voorkomende misdrijven, na corruptie en drugshandel.

Vooral meisjes zijn erg kwetsbaar en worden vaak onder de knoet gehouden door allerlei voodoorituelen. Zo werd vorig jaar in Brussel nog een vrouwelijke pooier veroordeeld die tientallen Nigeriaanse meisjes voor zich liet werken. Bij aankomst in ons land moesten ze plukken haar en stukjes vingernagel afgeven die gebruikt werden bij voodoorituelen. De meisjes geloofden dat wanneer ze zich niet meer wilden prostitueren, er erge dingen zouden gebeuren met hun familie.